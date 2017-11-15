Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 160,50 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 160,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 160,50 liradan, bin 56 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 74 liradan, 146,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 150,25 liradan, bin 32 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 53 liradan, 516 liradan alınan Yarım Ziynet 526 liradan ve 258 liradan alınan Çeyrek Ziynet 263 liradan satılıyor. - İSTANBUL