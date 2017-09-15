Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,30 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 146,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 146,30 liradan, 963 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 979 liradan, 133 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 137 liradan, 941 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 960 liradan, 470 liradan alınan Yarım Ziynet 480 liradan ve 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satılıyor. - İSTANBUL