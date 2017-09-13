Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 147 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 147,20 liradan, 969 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 985 liradan, 134 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 138 liradan, 947 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 966 liradan, 472 liradan alınan Yarım Ziynet 482 liradan ve 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satıldı.



(İHA)