Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 147,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 147,40 liradan, 970 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 986 liradan, 134,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 138,20 liradan, 948 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 967 liradan, 474 liradan alınan Yarım Ziynet 484 liradan ve 237 liradan alınan Çeyrek Ziynet 242 liradan satılıyor.



(İHA)