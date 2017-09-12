Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 146,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 146,90 liradan, 966 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 983 liradan, 133,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 137,70 liradan, 944 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 964 liradan, 472 liradan alınan Yarım Ziynet 482 liradan ve 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satıldı.



(İHA)