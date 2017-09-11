Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 145,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 146 liradan, 961 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 977 liradan, 133 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 137 liradan, 939 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 958 liradan, 469 liradan alınan Yarım Ziynet 479 liradan ve 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satıldı.
(İHA)