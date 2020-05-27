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Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,45 azalışla 370,90 liradan tamamladı.

Serbest piyasada altın
27.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:25

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,45 azalışla 370,90 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 602,00 lira, Cumhuriyet altını 2.464,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,45 düşüşle 370,90 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 380,00 380,20 370,70 370,90
Cumhuriyet Ata Lira 2.505,00 2.526,00 2.443,00 2.464,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 346,50 350,70 338,00 342,00
Lira(Tam) Ziynet 2.447,00 2.467,00 2.387,00 2.407,00
Yarım Ziynet 1.224,00 1.234,00 1.194,00 1.204,00
Çeyrek Ziynet 612,00 617,00 597,00 602,00

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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