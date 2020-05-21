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Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 377,70 liradan tamamladı.

Serbest piyasada altın
21.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:19

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 377,70 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 613,00 lira, Cumhuriyet altını 2.509,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 377,70 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 382,50 382,70 377,50 377,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.521,00 2.542,00 2.488,00 2.509,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 349,00 354,00 344,50 348,50
Lira(Tam) Ziynet 2.463,00 2.483,00 2.431,00 2.451,00
Yarım Ziynet 1.232,00 1.242,00 1.216,00 1.226,00
Çeyrek Ziynet 616,00 621,00 608,00 613,00

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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