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Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,24 azalışla 383,20 liradan tamamladı.

Serbest piyasada altın
12.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:14

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,24 azalışla 383,20 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 622,00 lira, Cumhuriyet altını 2.545,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,24 düşüşle 383,20 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 387,80 388,00 383,00 383,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.556,00 2.577,00 2.524,00 2.545,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 354,60 360,60 349,50 353,50
Lira(Tam) Ziynet 2.497,00 2.517,00 2.466,00 2.486,00
Yarım Ziynet 1.252,00 1.262,00 1.233,00 1.243,00
Çeyrek Ziynet 626,00 631,00 617,00 622,00

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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