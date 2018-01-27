Serbest Muhasebecilerden Vergi Müfettişlerine Tepki

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından serbest muhasebecilere eğitim semineri verildi. Toplantıda konuşan SMMMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, vergi müfettişleri tarafından yazılan sorumluluk raporlarının çoğunun haksız olduğunu öne sürerek, 'canımızı acıtıyor' ifadesini kullandı.

Antalya SMMMO tarafından serbest muhasebecilere oda binasında Dr. Ahmet Bumin Doğrusöz tarafından eğitim semineri verildi. Vergi hukukundaki güncel konuların paylaşıldığı seminerde konuşan Antalya SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen ' Zeytin Dalı' operasyonunu değerlendirdi. Çavdar, emperyalist güçlerin amacının Hatay'ı ele geçirmek olduğunu ve Suriye'nin 3'e bölünerek, bölgede butik ülkeler oluşturmak olduğunu kaydetti. Operasyonun daha önce yapılması gerektiğini savunan Çavdar, bölgedeki Türk askerine başarılar dilediğini söyledi.

"Sermayesi 250 bin lira üzerinde olan anonim şirketlere avukat bulundurma şartı geliyor"

Sermayesi 250 bin lira üzerinde olan anonim şirketlere avukat bulundurma şartı geldiğini hatırlatan Çavdar, bulundurmayan mükelliflere 150 bin lira ceza geldiğine dikkat çekti. Cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi halinde 119 bin liraya düştüğünü belirten Çavdar, bu konuda tedbirler alınması için muhasebecilere uyarılarda bulundu.

Ülke ekonomisinin durumunun muhasebecileri direkt olarak ilgilendirdiğine dikkat çeken Çavdar, 1-2 ay içerisinde birçok şirketin Kredi Garanti Fonu'ndan kredi kullanamaması halinde iflas edeceğini öne sürdü. Son yıllarda kredi kullanmayan firma kalmadığını iddia eden Çavdar, "Kredi kullanmayan firma kalmadı gibi. 7-8 bankadan kredi almayan firmalar var. Aslında onların da sürdüremeyeceğini görebiliyoruz. Umut ederim 2018 yılı bu savaş hallerinin bir an önce sona erip, ekonomide güven tesis edilerek eski haline döneceğinden şüphemiz yok" dedi.

Son olarak vergi müfettişleri tarafından yazılan sorumluluk raporlarını eleştiren Çavdar, "Canımızı acıtıyor, haklı olanları var haksız olanları var ama haksızlık oranları daha yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

Çavdar'ın konuşmasının ardından Dr. Ahmet Bumin Doğrusöz tarafından serbest muhasebecilere eğitim verildi. - ANTALYA