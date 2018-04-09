Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Eğitim

Kilis'te serbest muhasebeci ve mali müşavirlere işsizlik sigortasına eklenen teşvikler anlatıldı.

SGK İl Müdürü Abdalkadir Akkaş tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Konferans salonunda Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası ( SMMMO) üyelerine işsizlik sigortasına eklenen teşvikler anlatıldı. Seminerde, 7103 Sayılı Kanun ile 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa eklenen geçici 19. madde kapsamındaki teşvikler ile ilgili detaylı bilgiler verildi. - KİLİS