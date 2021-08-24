Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 27-28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak
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Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 27-28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 27-28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın 3'üncü dönemine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınav tarihlerini ve başvuru şartlarını ilan etti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın 3'üncü dönemine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınav tarihlerini ve başvuru şartlarını ilan etti.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, 2021/3 dönemi SMMM sınavları 27-28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri, 23 Ağustos-15 Eylül, tekrar katılacaklar için 27 Eylül-25 Ekim olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 15 Eylül itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Başvurular TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim edecek.

Duyuruda, sınava girebilmek için gerekli şartlara, sınav konularına, başvuru için gerekli belgelere ve ödenmesi gereken sınav bedellerine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 27-28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak - Haberler Ekonomi
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