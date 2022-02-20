Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 kişi, bir saat sonra yine aynı suçtan yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 kişi, bir saat sonra yine aynı suçtan yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki 12 iş yerinden son zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Seydikemer ilçesinde olduğu belirlenen A.A.Ö (23) ve S.Ö (21) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheliler, adliyeden çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar

Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar

Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title