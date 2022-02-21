Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar

Fethiye'de 12 iş yerinden son zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Seydikemer ilçesinde olduğu belirlenen A.A.Ö (23) ve S.Ö (21) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 2 kişi, bir saat sonra hırsızlık yapınca yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi.