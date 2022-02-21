Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar - Haberler
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Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar

Demirören Haber Ajansı, Cavit Akgün - Güncel
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Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüpheliler, 1 saat sonra tekrar hırsızlık yapınca tutuklandı.

Fethiye'de 12 iş yerinden son zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Seydikemer ilçesinde olduğu belirlenen A.A.Ö (23) ve S.Ö (21) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 2 kişi, bir saat sonra hırsızlık yapınca yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi.


- Muğla

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Fethiye, Polis, Muğla, Güncel, Haberler

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