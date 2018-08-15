Serbest Kalan Yunan Askerler Ülkelerine Gönderildi

Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilen iki Yunan askeri, Çorlu Havalaalanı'na özel uçakla Yunanistan'a gönderildi. Edirne'den cezaevinden tahliye olan Yunan askerleri daha sonra karayoluyla Çorlu'ya getirildi. Camları siyah film kaplı bir minibüs içindeki Yunan askerlerine konsolosluk aracının yanı sıra koruma araçları da eşlik etti. Çorlu Havalimanı'na yüksek güvenlik önlemleri altında getirilen Yunan askerleri, burada kendilerini bekleyen ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a ait olduğu kaydedilen bir uçağa bindirilerek Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gönderildi.

(İHA)