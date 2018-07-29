Serbest Kalan Filistin'in Cesur Kızı Tamimi, Mahmud Abbas ile Görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in elinde 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Ahed Tamimi'yi makamında kabul etti.

"Filistin'in cesur kızı" olarak tanınan Ahed Tamimi, İsrail askerine tokat attığı için 8 aydır tutuklu bulunuyordu. Kendisi gibi tutuklu olan annesiyle birlikte serbest bırakıldıktan sonra ailesine tekrar kavuşan Tamimi'yi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas makamında kabul etti. Ramallah'taki Başkanlık Konutu'nda gerçekleşen görüşmede Abbas, "Ahed Tamimi ile Nabi Saleh köyü halkı gösterdikleri barışçıl halk direnişinin ardından artık Filistin mücadelesinin sembolü oldu" dedi. Abbas, Tamimi'yi tebrik ederek, barışçıl halk direnişinin işgalci İsrail'in zulmünü dünyaya göstermek için en iyi silah olduğuna dikkat çekti.

Ahed Tamimi, eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın kabrini de ziyaret ederek, çelenk koydu. - RAMALLAH