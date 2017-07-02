Serbest Güreşçiler Kampa Giriyor
A Milli Serbest Güreş Takımı, ağustos ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın Bolu Aladağ'da kampa girecek.
A Milli Serbest Güreş Takımı, ağustos ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın Bolu Aladağ'da kampa girecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İbrahim Akgün yönetimindeki millilerin kampı, Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde 22 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek.
Kampta, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. altın madalyasını kazanan 2016 Rio Olimpiyat Oyunları şampiyonu Taha Akgül'ün yanı sıra yine Rio de Janeiro'da gümüş madalya elde eden Selim Yaşar, olimpiyat üçüncüsü ve 2 Avrupa şampiyonu Soner Demirtaş, Avrupa şampiyonu Rıza Yıldırım ve 23 yaş altı Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı da yer alacak.