Serbest güreşçiler Ankara'da form tutacak
Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıklarını Ankara'da yapacak.
Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıklarını Ankara'da yapacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde son çalışmasını gerçekleştirecek.
Serbest güreşçiler, 31 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde kamp yapacak.
İshak İrbayhanov'un teknik direktörlüğünü yaptığı kampa, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün de yer aldığı 59 güreşçi davet edildi.