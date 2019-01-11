Serbest Güreş Şampiyonası'nda Finalistler Belli Oldu

Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası ikinci gün sonunda 61, 79 ve 86 kiloda finale çıkan sporcular belli oldu. Bu yıl Çorum Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda, 61, 79 ve 86 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları yapıldı. Yarın ise 57, 70, 97 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapılacak. Akşam seansında da 61, 79 ve 86 kiloda final karşılaşmaları gerçekleştirilecek. 61, 79 ve 86 kiloda finale çıkan güreşçiler şöyle:

61 kilo: Recep Topal Sedat Özdemir

79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu Ender Coşkun

86 kilo: Fatih Erdin Osman Göçen

(İHA)

Kaynak: İHA