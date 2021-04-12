Serbest Güreş Milli Takımı seçmelerinde ikiz kardeşler, finalde yarıştı
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Serbest Güreş Milli Takımı seçmelerinde ikiz kardeşler, finalde yarıştı

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Serbest Güreş Milli Takımı seçmelerinde ikiz kardeşler, finalde yarıştı

Antalya'da devam eden Serbest Güreş Milli Takımı seçmelerinde, ikiz kardeşler Muhammed Karavuş ile Ahmet Karavuş finalde yarışırken, bunun Türk güreşinde ilk kez yaşandığı duyuruldu.

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Antalya'da devam eden Serbest Güreş Milli Takımı seçmelerinde, ikiz kardeşler Muhammed Karavuş ile Ahmet Karavuş finalde yarışırken, bunun Türk güreşinde ilk kez yaşandığı duyuruldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara İlbank Spor Kulübü adına güreşen Ordu'nun Aybastı ilçesinden ikiz kardeşler Muhammed Karavuş ve Ahmet Karavuş, 57 kilo seçmelerinde finale kaldı. Finalde geçen yılın Avrupa ikincisi Muhammed Karavuş, kardeşi Ahmet Karavuş'u mağlup ederek birinci oldu.

Türk güreş tarihinde ilk defa ikiz kardeşlerin böylesine önemli bir finalde karşı karşıya geldiği belirtilerek, her iki sporcunun da en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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