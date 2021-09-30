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Serbest Güreş Milli Takımı, Norveç'e gitti

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Serbest Güreş Milli Takımı, Norveç'e gitti

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Norveç'in başkenti Oslo'ya gitti.

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Norveç'in başkenti Oslo'ya gitti.

Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamlayan milli takım, İstanbul'a geçti. Milliler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Oslo'ya hareket etti.

Türkiye'yi, 2-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Süleyman Atlı (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Mustafa Kaya (70 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Ramazan Sarı (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Erhan Yaylacı (92 kilo), Süleyman Karadeniz (97 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) temsil edecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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