Haberler » Spor » Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu - Spor

Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Serbes Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.

31.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:54
Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Serbes Güreş Milli Takımı'nın Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu, 10-16 Şubat tarihlerinde 'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek güreş milli takımına çağırılan isimleri açıkladı.

Milli takım kampında sakatlanan ve sol omzundan ameliyat olan Taha Akgül'ün bulunmadığı kadroda şu sporcular yer aldı:

"Süleyman Atlı (57 kilo), Hamza Alacak (61 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Batuhan Demirçin (79 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Süleyman Karadeniz (92 kilo), İbrahim Bölükbaşı (97 kilo), Tanju Gemici (125 kilo)"

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler