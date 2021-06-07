Serbest Güreş Milli Takımı kamp seçmeleri yapıldı
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Serbest Güreş Milli Takımı kamp seçmeleri yapıldı

Serbest Güreş Milli Takımı kamp seçmeleri yapıldı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Serbest Güreş Milli Takımı kamp seçmeleri, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Serbest Güreş Milli Takımı kamp seçmeleri, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 kulüpten 150 sporcu seçmelerde dereceye girmek için mücadele etti.

Sıkletlerinde ilk üçe giren sporcular şunlar:

57 kilo: 1. Ahmet Peker, 2. Hafızcan Hasdemir, 3. Furkan Ali Yıldız, 3. Fatih Yavuz Şentürk

60 kilo: 1. Recep Münir Aktaş, 2. Recep Topal, 3. Selahattin Sert, 3. Ahmet Duman

65 kilo: 1. Cavit Acar, 2. Ertuğrul Kahveci, 3. Selim Kozan, 3. Mensur Bayoğlu

70 kilo: 1. Mustafa Kaya, 2. Utku Doğan, 3. Sefa Aksoy, 3. Serhat Arslan

74 kilo: 1. Muhammed Akdeniz, 2. Zafer Dama, 3. Samet Ak, 3. Yakup Gör

79 kilo: 1. Abdulvasi Balta, 2. Umur Aybey, 3. Emin Hasan Gürbüz, 3. Batuhan Demircan

86 kilo: 1. Mahmut Özkaya, 2. Serdal Çavuşoğlu, 3. Namık Korkmaz, 3. Burak Şahin

92 kilo: 1. Samet Özarslan, 2. Ali Bönceoğlu, 3. Semih Yazıcı, 3. Hüseyin Gündüz

97 kilo: 1. Mustafa Sessiz, 2. Baki Şahin, 3. Dursun Eren Turan, 3. İslam Tagir

125 kilo: 1. Fatih Yaşarlı, 2. Oktay Güngör, 3. Salim Ercan, 3. Efe Anıl Al

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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