Serbest Güreş Milli Takımı kamp seçmeleri yapıldı
Serbest Güreş Milli Takımı kamp seçmeleri, İstanbul'da gerçekleştirildi.
Serbest Güreş Milli Takımı kamp seçmeleri, İstanbul'da gerçekleştirildi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 kulüpten 150 sporcu seçmelerde dereceye girmek için mücadele etti.
Sıkletlerinde ilk üçe giren sporcular şunlar:
57 kilo: 1. Ahmet Peker, 2. Hafızcan Hasdemir, 3. Furkan Ali Yıldız, 3. Fatih Yavuz Şentürk
60 kilo: 1. Recep Münir Aktaş, 2. Recep Topal, 3. Selahattin Sert, 3. Ahmet Duman
65 kilo: 1. Cavit Acar, 2. Ertuğrul Kahveci, 3. Selim Kozan, 3. Mensur Bayoğlu
70 kilo: 1. Mustafa Kaya, 2. Utku Doğan, 3. Sefa Aksoy, 3. Serhat Arslan
74 kilo: 1. Muhammed Akdeniz, 2. Zafer Dama, 3. Samet Ak, 3. Yakup Gör
79 kilo: 1. Abdulvasi Balta, 2. Umur Aybey, 3. Emin Hasan Gürbüz, 3. Batuhan Demircan
86 kilo: 1. Mahmut Özkaya, 2. Serdal Çavuşoğlu, 3. Namık Korkmaz, 3. Burak Şahin
92 kilo: 1. Samet Özarslan, 2. Ali Bönceoğlu, 3. Semih Yazıcı, 3. Hüseyin Gündüz
97 kilo: 1. Mustafa Sessiz, 2. Baki Şahin, 3. Dursun Eren Turan, 3. İslam Tagir
125 kilo: 1. Fatih Yaşarlı, 2. Oktay Güngör, 3. Salim Ercan, 3. Efe Anıl Al
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar