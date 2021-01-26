Serbest Güreş Milli Takımı, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor
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Serbest Güreş Milli Takımı, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor

26.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:49
Serbest Güreş Milli Takımı, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Ankara'da kamp yapan Serbest Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Ankara'da kamp yapan Serbest Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Serbest Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemeleri hazırlıklarını Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Küba asıllı dünya şampiyonu Frank Chamizo'nun da yer aldığı İtalya Milli Takımı'ndan 5, Macaristan, Gürcistan, Yakutistan ve Belarus'tan birer güreşçi milli takıma eşlik ediyor.

Mili takım kampına ziyarette bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, teknik heyetten çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra antrenmanı takip eden Aydın, yaptığı açıklamada, hazırlıkların son derece başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Aydın, dünya güreşinde büyük başarılar elde etmiş isimlerin kampta yer aldığına dikkati çekerek, "Özellikle Taha Akgül getirdiğimiz partnerler sayesinde çok daha iyi bir şekilde hazırlanıyor. Diğer sıkletlerdeki güreşçilerimiz de buraya gelen güreşçilerle sürekli hazırlık maçları yaparak form tutuyor. Milli takım kamplarını açan ve ihtiyaç duyduğumuz partnerleri getirme konusunda maddi manevi her türlü desteği veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Macaristan'da 18-21 Mart tarihlerinde Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nin yapılacağını hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefimiz, Avrupa Olimpiyat Elemeleri'ne tam olarak hazır gitmek. Bunun için Elmadağ kampında takımımız iyi bir kamp dönemi geçiriyor. Elemeler öncesinde Kiev ve İtalya'da 2 önemli turnuvaya katılacağız. Bu turnuvalarda takımlarımızın son durumlarını da görmüş olacağız. Bu süreci başarılı bir şekilde geçirip hem Macaristan'daki Avrupa hem de 6-9 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'da yapılacak Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde alabildiğiniz kadar kota almayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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