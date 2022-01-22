Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Niğde'de hazırlanıyor

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Niğde'de kamp yapıyor.

NİĞDE (AA) - Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Niğde'de kamp yapıyor.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, milliler, çalışmalarını Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Öte yandan, Serbest Güreş Milli Takımı antrenörleri Ali Rıza Keser ve Ahmet Gülhan ile 97 kilo Türkiye şampiyonu Burak Şahin, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Milli güreşçi Burak Şahin ve antrenörlerle sohbet eden Vali Şimşek, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takıma başarılar diledi.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek.