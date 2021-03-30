Serbest Güreş Milli Takımı Ankara'da kampa girecek
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Serbest Güreş Milli Takımı Ankara'da kampa girecek

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Serbest Güreş Milli Takımı Ankara'da kampa girecek

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp yapacak.

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Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serbest stilde mücadele eden sporcular, yarın Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanacak.

Milli güreşçilerin hazırlık kampı, 16 Nisan'da sona erecek.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 19-25 Nisan tarihlerinde Polonya'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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