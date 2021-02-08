Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi

Serbest Güreş Milli Takımı, hazırlık kampına Ankara'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Elmadağ'da gerçekleştirilen ve 22 sporcunun katıldığı kampın 21 Şubat'a kadar devam edeceği belirtildi.

Teknik direktör Isak Irbaykhanov'un yönetimindeki kampta şu güreşçilerin yer aldığı kaydedildi:

57 kilo: Süleyman Atlı, Şaban Kızıltaş, Ahmet Peker

61 kilo: Recep Topal, Ahmet Duman

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan, Selim Kozan, Hamza Alaca

70 kilo: Haydar Yavuz, Mustafa Kaya

74 kilo: Soner Demirtaş, Fazlı Eryılmaz, Yakup Gör

79 kilo: Nuri Kotanoğlu

86 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen, Selim Yaşar

92 kilo: Erhan Yaylacı

97 kilo: Süleyman Karadeniz, İbrahim Çiftçi, Feyzullah Aktürk

125 kilo: Taha Akgül.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki