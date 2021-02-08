Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi
Serbest Güreş Milli Takımı, hazırlık kampına Ankara'da başladı.
Serbest Güreş Milli Takımı, hazırlık kampına Ankara'da başladı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Elmadağ'da gerçekleştirilen ve 22 sporcunun katıldığı kampın 21 Şubat'a kadar devam edeceği belirtildi.
Teknik direktör Isak Irbaykhanov'un yönetimindeki kampta şu güreşçilerin yer aldığı kaydedildi:
57 kilo: Süleyman Atlı, Şaban Kızıltaş, Ahmet Peker
61 kilo: Recep Topal, Ahmet Duman
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan, Selim Kozan, Hamza Alaca
70 kilo: Haydar Yavuz, Mustafa Kaya
74 kilo: Soner Demirtaş, Fazlı Eryılmaz, Yakup Gör
79 kilo: Nuri Kotanoğlu
86 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen, Selim Yaşar
92 kilo: Erhan Yaylacı
97 kilo: Süleyman Karadeniz, İbrahim Çiftçi, Feyzullah Aktürk
125 kilo: Taha Akgül.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki