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Serbest dalışta, dünyanın gözü Antalya'da olacak

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Serbest dalışta, dünyanın gözü Antalya'da olacak

Su altı sporlarında serbest dalış branşında iki dünya şampiyonası ve bir dünya kupası organizasyonu Antalya'da düzenlenecek.

ANTALYA (AA) - Su altı sporlarında serbest dalış branşında iki dünya şampiyonası ve bir dünya kupası organizasyonu Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamada, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliğiyle CMAS-TSSF 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası, CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ve CMAS 1. Masterlar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılacağı belirtildi.

Kaş İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında 30 Eylül-1 Ekim'de gerçekleşecek 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'na 10 ülkenin katılacağı belirtildi.

CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ve CMAS 1. Masterlar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda 24 ülkeden 81 sporcunun, 5-9 Ekim'de Kaş İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında madalya mücadelesi vereceği aktarıldı.

Organizasyonda dalışların sabit ağırlık (CWT), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CWT-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplinlerinde yapılacağı kaydedildi.

Organizasyonda yer alacak Serbest Dalış Milli Takımı'nda şu isimler yer alıyor:

Yaren Türk, Fatma Uruk, Şahika Ercümen, Birgül Erken, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak.

TSSF Başkanı Şahin Özen yaptığı açıklamada, organizasyonlar öncesi son derece heyecanlı olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Üç büyük uluslararası yarışmayı peş peşe Antalya'mızın Kaş ilçesinde gerçekleştireceğiz. Onlarca ülkeden 100'ün üzerinde sporcu yarışacak. Aralarında dünyaca ünlü, dünya rekortmeni sporcular da bulunmaktadır. Serbest Dalış Milli Takımı'mız son derece yoğun bir programla bu yarışmalara hazırlandı. Cenk Devrim Ulusoy hocamızın antrenörlüğünde yapılan çalışmaların ardından umarım bu şampiyonada hedeflenen mesafelere sporcularımız ulaşırlar. Milli takımımıza şimdiden başarılar diliyorum."

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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Haber: Serbest dalışta, dünyanın gözü Antalya'da olacak - Haberler Spor
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