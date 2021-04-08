Serbest dalışçı Fatma Uruk, yeni hedeflerini Türkiye'de gerçekleştirme peşinde Açıklaması

Serbest dalışçı Fatma Uruk, yeni hedeflerini Türkiye'de gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Serbest dalışçı Fatma Uruk, yeni hedeflerini Türkiye'de gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Fatma Uruk, Crowne Plaza İstanbul Otel'de İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu ve antrenörü Özgür Alemdar'ın da katıldığı basın toplantısında yeni hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

67, 72 ve 77 metrelik dereceleriyle Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunun (CMAS) onayladığı dünya rekorlarını kıran milli serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, 2021'deki en önemli hedefinin Türkiye rekorlarını kırmak olduğunu belirterek, "Kendi branşımda dünya rekoru kırdım ama Türkiye rekorları bana ait değil. Bunun nedeni yapamayacak kapasitede olmam değildi. Zaman ve mekan, parayı denkleştiremediğimiz için olmuyordu. Bu engelleri de aşacağıma inanıyorum. Tüm Türkiye rekorlarını kıracağım, her şeyi Türkiye'de yapacağım." diye konuştu.

"Bu sene Türkiye'den dünyaya seslenmek istiyorum." diyen Fatma, "Ağustosta dünya rekoru planlıyorum. Çalışmalara başlıyorum, antrenmanlarımızı sıklaştıracağız. İki aylık sıkı antrenman programı olacak. Federasyonun takviminde bulunan şampiyona eylülde olacak. En az iki Türkiye rekoru kıracağız. Sonrasında Kaş'ta yine federasyonun faaliyet programında bulunan organizasyonda yarışacağım. Dünya şampiyonası klasmanında bulunan CMAS'a bağlı organizasyonda madalya hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Meksika'da geçen yıl rekor denemesi yaptığı sırada yaşadığı sıkıntılara değinen Fatma, şunları kaydetti:

"Çok zor bir süreç geçirdim. 20 kişilik ekibi tek başıma kurdum. Doktorlar, hakemler, organizasyonu üstlenen iletişim faaliyetleri, Bakanlık, sponsorluk... 20 kişinin yürütmesi gereken işi tek başıma yürütmek zordu ama hep başaracağım günü düşündüm. O ekipte tek Türk olarak dünya rekoru denemesi yaptım. Bazı güvenlik ve sağlık sıkıntıları da yaşadım. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun maddi ve manevi destekleri benimle oldu. Oradaki engelleri aşmada yardımı dokundu. 'Yensen de yenilsen de arkandayız.' dedi. Çok teşekkür ediyorum. Oradaki engelleri aşmamda bana büyük destek veren İstanbul Akvaryum'a da teşekkür etmek istiyorum."

Bir yandan da bankacılık sektöründe çalışan Fatma, "Profesyonel bir hayatım da var. Çalıştığım kurum saygın bir yer, uzun yıllardır oradayım. Bu sene daha çok spora odaklanmak istiyorum. Bu sene yapacağım şeyler daha büyük, daha büyük desteklere ihtiyacım var. Ayrıca daha çok zamana ihtiyacım var." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine 4 yıllık plan oluşturduğunu anlatan Fatma, "Sadece madalya almak değil, dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu olmak istiyorum. Dünya şampiyonasında yarışıp İstiklal Marşı'nı okutmak, aynı zamanda dünya rekoru kırmak istiyorum. Bunu Türkiye'de yapan biri yok. Yapabileceğime inanıyorum. Derinlik branşlarında yarışıyorum. 2015'ten bu yana bu branşta yarışıyorum. Sabit ağırlık çift palet benim en iyi olduğum branş." ifadelerini kullandı.

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu ise sporun farklı dallarına destek vermeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Kadın sporcuların kendilerini ifade edebilme hedefine ulaşabilmesi için destek sağlamak İstanbul Akvaryum açısından değer taşıyor. Pandemi dünyayı büyük bir krize sürükledi. Fatma bu duruma rağmen inanılmaz bir başarıya imza attı. Fiziken yanında değildik ama sürecini çevrim içi takip etmeye çalıştık. Erkek egemen sporda 3 inanılmaz rekoru bize armağan etti. Çok mutlu olduk." diye konuştu.

Çapanoğlu, İstanbul Akvaryum olarak hedefine ulaşması için Fatma Uruk'a destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Fatma Uruk'un antrenörü Özgür Alemdar ise "Su altı sporları ülkemizin başarı kültürünün geliştiği önemli spor branşlarından biri. Hem bireysel hem takım bakımından pek çok dünya rekoruna da sahibiz. Serbest dalışta Fatma, en güçlü sporculardan biri. Dünyada elde ettiği derecelerle hedeflerimizi bir üst seviyeye çıkarma fırsatı buluyoruz. Umarım 2021 yılı daha iyi olacak. 2020, pandemiye rağmen iyi geçti. Bu sene herkesin desteğiyle çok daha güzel işler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "2020 Sporun Enleri"nde jüri özel ödülünü kazanan Fatma Uruk, ödülünü aldı. Fatma Uruk'a ödülünü Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan