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Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da devam ediyor

AA / Talip Demirci - Haberler | Spor
Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da devam ediyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası, sabit ağırlık kategorisinde yapılan dalışlarla devam etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası, sabit ağırlık kategorisinde yapılan dalışlarla devam etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde sabit ağırlık-CNF branşı kadınlar kategorisinde serbest dalış rekortmeni milli sporcu Yaren Türk, 47 metreye dalış gerçekleştirerek birinci oldu. Aynı branşta erkeklerde ise Hükümet Ahmet Nacar, 45 metreye dalış yaparak birinciliği elde etti.

Erkekler yabancı uyruklular kategorisinde ise 76 metreye dalış gerçekleştiren Fransız sporcu Guillame Bardilla birincilik kürsüsüne çıktı.

Şampiyona, yarın sona erecek.

AA / Talip Demirci - Spor Haberleri
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