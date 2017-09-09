Antalya'nın Kaş ilçesinde Serbest Dalış Outdoor Federasyon Kupası müsabakaları sona erdi.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından, İnceboğaz Plajı açıklarında düzenlenen etkinliğe 5 spor kulübünden 9'u kadın 44 sporcu katıldı.



Sabit ağırlıklı mono palet kategorisinde kadınlarda 79 metre dalan Derya Can birinci, 55 metre dalan Birgül Erken ikinci, 28 metre dalan Didem Kara üçüncü oldu.



Erkeklerde ise 63 metre dalan Gökhan Şenses birinciliği, 61 metre dalan Hasan Cengiz Kaynar ikinciliği, 55 metre dalan Emre Bozkurt üçüncülüğü elde etti.



TSSF Başkanı Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.



Sporcuların en iyi dereceyi yakalamak için mücadele ettiğini belirten Özen, "Kaş dalış için çok güzel bir bölge, ülkemizin ve Kaş'ın tanıtılması için federasyon olarak elimizden geleni yapıyoruz. Federasyonumuzun uluslararası düzeyde son dönemde çok güzel başarıları var." dedi.



Özen, 2-9 Ekim tarihlerinde Kaş'ta yapılacak Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda da başarılarını devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Dereceye giren sporculara, ödülleri verildi.