Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Türkiye Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek
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Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Türkiye Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Türkiye Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Türkiye Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Türkiye Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 4-6 Haziran tarihlerinde Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Şampiyona, dinamik, statik, hız ve dayanıklılık apnea branşlarında, büyükler, ümitler, gençler ve master kategorilerinde organize edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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