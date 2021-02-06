Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Türkiye Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek
06.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:04
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Türkiye Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Türkiye Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına karşı önlemlerin alınacağı belirtilen şampiyona, 27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Şampiyona, büyükler ile gençler kategorilerinde, dinamik, statik, hız ve dayanıklılık apnea branşlarında yapılacak.
Organizasyona 22 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunulabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er