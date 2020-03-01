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Serbest Dalış Federasyon Kupası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Tekirdağ'da düzenlenen Serbest Dalış Kulüpler Arası Havuz Federasyon Kupası müsabakaları, tamamlandı.

01.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:08
Serbest Dalış Federasyon Kupası sona erdi

Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 'da düzenlenen Serbest Dalış Kulüpler Arası Havuz Federasyon Kupası müsabakaları, tamamlandı.

Tekirdağ Gençlik ve İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda 10 spor kulübünden 70 sporcunun katılımıyla 27 Şubat'ta başlayan organizasyonun son gününde, dayanıklılık ve hız apnea dalında müsabakalar yapıldı.

Yarışlar sonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi birinci, Süleymanpaşa Belediyespor Kulübü ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

Organizasyon, dereceye giren kulüplere kupalarının verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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