Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'de
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Tarsus ilçesinde turistik yerleri gezdi.
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Tarsus ilçesinde turistik yerleri gezdi.
Ercümen, ilçede bulunan Tarihi Roma Yolu, St.Paul Kuyusu, St.Paul Kilisesi ve Tarihi Tarsus Evlerini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.
Milli sporcu Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesinde bulunan Gilindire Mağarası'nda 28 Ekim Pazartesi günü dalış rekoru deneyecek.