Serbest Bölgelerini Artıran İzmir 2. Finans Merkezi Olmaya Talip

Ege Serbest Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Bilgen Salih Narlı, kentte 2 olan serbest bölge sayısının Bergama ve Aliağa serbest bölgeleri ile 4'e çıkacağını belirterek, kurulması planlanan yeni serbest bölgelerin İzmir'in finans merkezi olmasına da katkı sunacağını ifade etti.

Serbest Bölgelerini Artıran İzmir 2. Finans Merkezi Olmaya Talip

Ege Serbest Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Bilgen Salih Narlı, kentte 2 olan serbest bölge sayısının Bergama ve Aliağa serbest bölgeleri ile 4'e çıkacağını belirterek, kurulması planlanan yeni serbest bölgelerin İzmir'in finans merkezi olmasına da katkı sunacağını ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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