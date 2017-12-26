Serbest Bölgelerini Artıran İzmir 2. Finans Merkezi Olmaya Talip

Ege Serbest Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Bilgen Salih Narlı, kentte 2 olan serbest bölge sayısının Bergama ve Aliağa serbest bölgeleri ile 4'e çıkacağını belirterek, kurulması planlanan yeni serbest bölgelerin İzmir'in finans merkezi olmasına da katkı sunacağını ifade etti.