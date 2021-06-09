Serbest bölge kurmak için fizibilite çalışmaları değerlendirildi
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Serbest bölge kurmak için fizibilite çalışmaları değerlendirildi

Serbest bölge kurmak için fizibilite çalışmaları değerlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Melikgazi Belediye Başkanı ve KAYSER AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyüknalbant ve Genel Müdürü Mustafa Leba ve GES firma yetkilileri ile bir araya geldi.

Melikgazi Belediye Başkanı ve KAYSER AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyüknalbant ve Genel Müdürü Mustafa Leba ve GES firma yetkilileri ile bir araya geldi.

Toplantıda Kayseri Serbest Bölgesine yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali çalışmaları hakkında fizibilite çalışmaları değerlendirildi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ekonomik yatırım ve hizmetleri desteklediklerini çünkü Kayseri'nin bir bölge şehiri olduğunu kalkınması ve gelişmesi ile çevre illere de katkı sağladığını belirterek, "Kayseri Serbest Bölgemizi geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Serbest Bölgemizde, bina çatılarına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmak için yapılan fizibilite çalışmasını değerlendirdik. Kayseri üretim ve sanayi şehridir. Bu Kayseri için değil çevresi içinde bir kazançtır. Her bölge hem üretim hem de ticareti yapamaz. Kayseri bu iki değeri gerçekleştirmektedir. Kayseri kurum ve kuruluşları ile bir bütündür. KAYSER, Kayseri şehri içinde önemli bir üretim ve ihracat merkezidir. Yerel yönetimlere düşen görev bu gelişmeye ve büyümeye paralel olarak yatırım ve hizmetlerde bulunmaktır. Yatırımcının önünü açmak ve teşvik etmektir. " dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Serbest Bölge'de yapılacak GES yatırımının sanayicilere ve serbest bölge hissedarlarına büyük bir faydası olacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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