Serbest bırakılmıştı, görüntüler ortaya çıkınca yeniden gözaltına alındı İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da, silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen iki kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da, silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen iki kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Görüntülerin bir televizyon kanalında yayınlanması üzerine harekete geçen polis, A.K. isimli kişiyi silahla tehdit suçundan işlem yapılmak üzere yeniden gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Alaçatı Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Çıkan silahlı kavgaya müdahale eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, A.K. ve E.K. adlı şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şahıslar hakkında Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna muhalefet suçundan işlem yaptı.

Olayla ilgili haber ve görüntülerin bir televizyon kanalının ana haber bülteninde yayınlanması üzerine görüntüleri ivedilikle inceleyen KOM ekipleri, daha önce yakalayarak hakkında işlem yaptıkları A.K.'yi silahla tehdit suçlamasıyla yeniden gözaltına aldı.

A.K.'nin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA