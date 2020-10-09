Serbest bırakıldıktan 4 gün sonra yine hırsızlık yapınca tutuklandı
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Serbest bırakıldıktan 4 gün sonra yine hırsızlık yapınca tutuklandı

09.10.2020 15:38 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:42
Serbest bırakıldıktan 4 gün sonra yine hırsızlık yapınca tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistik kapalı çarşıda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 6 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.T., 4 gün sonra bu kez motosiklet çalınca tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistik kapalı çarşıda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 6 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.T., 4 gün sonra bu kez motosiklet çalınca tutuklandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki turistik kapalı çarşıda 29 Haziran'dan bu yana birçok kez iş yerlerinin tezgahlarından giyim malzemesi ve dolaplardan içecek çalınması şikayetleri üzerine araştırma başlattı. Araştırmalar sonucunda hırsızlık yaptıkları belirlenen M.T., B.Ö., Suriye uyruklu İ.M. ile suça sürüklenen çocuklar V.K., Ö.Y., B.Y. ile B.B. farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

B.Ö. ile suça sürüklenen çocuklar V.K., Ö.Y., B.Y. ile B.B., haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler M.T. ve Suriye uyruklu İ.M. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.T. ve İ.M. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.SERBEST KALDIKTAN 4 GÜN SONRA SUÇ İŞLEDİŞüphelilerden M.T., adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından 4 gün sonra motosiklet hırsızlığı suçundan S.İ. ile birlikte yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Cumhuriyet Savcısı'nın sorgusunun ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Serbest bırakıldıktan 4 gün sonra yine hırsızlık yapınca tutuklandı
Serbest bırakıldıktan 4 gün sonra yine hırsızlık yapınca tutuklandı
Serbest bırakıldıktan 4 gün sonra yine hırsızlık yapınca tutuklandı
Serbest bırakıldıktan 4 gün sonra yine hırsızlık yapınca tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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