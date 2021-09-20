Serbest bırakılan youtuber: Dersimi aldım

METROBÜS üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı adliyede adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan youtuber Yunus Emre Özer, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özer, "Bir daha yaparsam cezaevini boylayacağım. Bu yüzden de biraz videolarıma ara vereceğim. Tavsiye de etmiyorum kesinlikle denemeyin. Dersimi aldım. Bir daha yapmayacağım. Buraya kadar bir limit koydum. Metrobüsün üstüne atlıyordum, şimdi metrobüsle gideceğim. Nasıl üstüne çıktıysam şimdi içinde gideceğim. Bu işi tavsiye etmem kesinlikle, tasvip de etmem. Sadece ben kendime güvendiğim için bu yollara düştüm. Ama bunları kesinlikle denemeyin. Alternatif olarak başka sporlar yapabilirsiniz ama bunu yapmayın. Yaparsanız da adliyeye girersiniz. Pişmanım" dedi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri