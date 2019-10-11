Serbest bırakılan Tunus Cumhurbaşkanı adayından "uzlaşı" iddialarına yalanlama

11.10.2019 09:45

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Serbest bırakılan Tunus Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi'nin parti merkezi önünde basın açıklaması yapması Tunus'ta yaklaşık 1,5 ay önce yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve dün serbest bırakılan Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi, siyasi taraflarla "uzlaşı" sonucu serbest bırakıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Başkent Tunus'taki parti merkezi önünde açıklamalarda bulunan Karvi, "Ne Nahda ne hükümet ne de Yusuf Şahid... Hiçbir siyasi tarafla uzlaşı yapmadım. Haksızlığa uğradığım için serbest bırakılmam bağımsız yargının kararıdır." ifadelerini kullandı.

Medya patronu Nebil el-Karvi'nin lideri olduğu Tunus'un Kalbi Partisi'nin 6 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde yüzde 15,6 oyla ikinci sırada yer alması ve koalisyon için anlaşmaya varmasına ilişkin de Karvi, "Koalisyon için acelemiz yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tamamladıktan sonra parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını göreceğiz. Sürprizler olabilir." dedi.

Kaynak: AA