Serbest bırakılan Gaziemir Belediye Başkanından açıklama
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Serbest bırakılan Gaziemir Belediye Başkanından açıklama

İZMİR (İHA) – Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen çağrı üzerine İzmir Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi.

Serbest bırakılan Gaziemir Belediye Başkanından açıklama
05.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:14

İZMİR (İHA) – Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen çağrı üzerine İzmir Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Arda, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen çağrı üzerine İzmir Adliyesi'nde ifade veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme çıkışı Gaziemir Belediyesi önünde açıklama yapan Arda'yı belediye çalışanları ve Gaziemirliler karşıladı. Başkan Arda'ya açıklaması sırasında CHP'li meclis üyeleri de destek verdi. Başkan Arda, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Biz kendimizi bu yola feda etmişiz. Bu görevi layıkıyla yapmak için belediye çalışanlarımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Dimdik ayaktayız. Hepinizi çok seviyorum. Bizi cezaevine atarak susturabileceklerini zannediyorlar ama yanılıyorlar" dedi.

Gaziemirlilerin destek ve dualarıyla dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Arda, "Bundan 1 yıl önce Gaziemirlilerin desteğiyle aday oldum. Rekor oyla seçildim. Seçildiğim gece yaptığım konuşmada şunu söylemiştim, 'Emanetinizi beynime kazıdım'. 1 yıldır bu emanete sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz. Bunu herkes görüyor. Başkan seçildiğimde '3 ay maaş ödeyemez' diyenler yanıldılar. Belediye çalışanlarının şu anda 1 kuruş alacağı yok. Belediye mallarını korumak için canla başla çalışıyorum. 'Çivi çakmadı' diyorlar. 6,5 milyon liraya 19 adet kamyon aldık. Bu çivi değil, mıhtır mıh diye konuştu.

Belediyede yapısal değişiklikler yaptıklarını, bunun sonuçlarını uzun vadede alacaklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şunları söyledi:

"Siyaseten bizi engelleyemeyenlerin iftiralarıyla mücadele ediyoruz. Şikayet ettiler. İftira attılar. Gittik savcıya da açıkladık, hakime de açıkladık. Tutuksuz olarak davamız devam edecek. Biz bu yola eşimle birlikte baş koyduk. Kendimizi bu yola feda etmişiz. 95 yaşındaki annem üzüntüyle bekliyor. Onun yanına giderek şimdi ellerinden ve yanaklarından öpeceğim." - İZMİR

Kaynak: İHA

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