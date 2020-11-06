Serbay Çelikbaş kimdir? Serbay Çelikbaş kaç yaşında, nereli?

Fenomen yarışması ile bilinen Serbay Çelikbaş hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Serbay Çelikbaş sevgilisi kim sorusunu araştırıyor. Katıldığı yarışmada sergilediği performansdan ötürü adından söz ettiren Serbay Çelikbaş nereli? Serbay Çelikbaş biyografisi haberimizde.

Serbay Çelikbaş kim sorusu gündemde yer alan sorulardan biridir. TV8'in yarışmalarından Fenomen'de tanınan isim, karakteriyle dikkatleri çekmişti. Çelikbaş hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Serbay Çelikbaş nereli? Serbay Çelikbaş sevgilisi kim? İşte, Serbay Çelikbaş biyografisi...

SERBAY ÇELİKBAŞ KİMDİR?

Çelikbaş, 17 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi İngilizce Ekonomi 4. sınıf öğrencisi olan isim, 184 boyunda ve 74 kilodur. Serbay Çelikbaş, birçok ünlü markanın defilesinde boy göstermiş ve birçok reklam filminde de rol almıştır.

18 Nisan 2016 tarihinde TV8 ekranlarında Öykü Serter'in sunduğu ve aynı evin içerisinde yaşayacak 6 erkek ve 6 kadınyarışmacının bulunduğu "Fenomen" adlı yarışmaya katıldı. Fenomen Erkek Yarışmacıları; Kerim Savaş Sarı, Muhammet Kayku, Osman Aydın (Fenomen), Onur Yüksel, Okan Yiğit, Serbay Çelikbaş olmuştu. Futbol, basketbol, voleybol ve fitness ile uzun yıllar ilgilenmiştir.