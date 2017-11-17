Serayı esrar bahçesine çevirmişler

Mersin polisi, bir sera içinde yaptığı aramada 3 bin 345 hint keneviri ele geçirdi

Olayla ilgili sera sahibi gözaltına alındı



MERSİN - Mersin polisi, bir sera içinde yaptığı aramada 3 bin 345 hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili sera sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Akdeniz ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde bir serada hint keneviri ekili olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine seraya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramda 3 bin 345 hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri tek tek sökülerek, yakılıp imha edildi.

Sera sahibinin evinde yapılan aramada ise 9 mili metre çapında tabanca, 16 adet fişek, 1 kırma tüfek, 1 pompalı tüfek, bir otomatik av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili sera sahibi gözaltına alındı.