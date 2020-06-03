Seraya uyuşturucu baskını
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Seraya uyuşturucu baskını

Seraya uyuşturucu baskınıAntalya'da polis, bir bahçe içindeki seraya düzenlediği baskında, çeşitli miktarda hint keneviri ve esrar maddesi ele geçirdi.

03.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:49

Seraya uyuşturucu baskını

Antalya'da polis, bir bahçe içindeki seraya düzenlediği baskında, çeşitli miktarda hint keneviri ve esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyeti Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde bir adreste C.A. adlı şüphelinin bahçe içerisindeki serada hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1190 kök kenevir bitkisi, kesilerek kurutulmaya bırakılan 1014 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 10 adet fişek ele geçirildi. C.A. ise gözaltına alındı.

'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak', '2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' ve '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' suçlarından hakkında işlem yapılan C.A., adliyeye sevk edildi.

Seraya uyuşturucu baskını

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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