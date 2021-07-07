Seraya esrar operasyonu
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Seraya esrar operasyonu

Seraya esrar operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da serada uyuşturucu madde üretip satışının yapıldığı ihbarını alan ekipler, bahse konu adrese operasyondüzenledi.

Antalya'da serada uyuşturucu madde üretip satışının yapıldığı ihbarını alan ekipler, bahse konu adrese operasyon

düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken konu ile ilgili yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesinde bulunan ikamete ait seralarda bulunan biber ve patlıcanların arasında kenevir bitkisi yetiştirdiği ve bu yetiştirmiş olduğu kenevir bitkilerini kurutarak toplu bir şekilde ticaretinin yapıldığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine, A.Ç. ve N.A. isimli şahıslara ait ikametin seralarına düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 40 Kök Kenevir Bitkisi, 6 Kilo 216 Gram Esrar Maddesi, 1 Adet Hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüpheli A.Ç. ve N.A. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince A.Ç. tutuklandı. N.A ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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