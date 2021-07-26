Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever biyografisi!

Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Peki, Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever mesleği nedir? Seray Sever hayatı ve biyografisi nedir?

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirmiştir. Peki, Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever mesleği nedir? Seray Sever hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever ,27 Şubat 1973, İstanbul, Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı.

Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

SUNUCULUĞUNU YAPTIĞI PROGRAMLAR

Popstop (TRT) (1990)

Sabah Şekerleri (Atv) (1996)

ATV'de Pazar (Atv) 1996)

Seç Bakalım (Atv) (1998)

Şans Kapıyı Çalınca (Show TV) (1999)

Aşk Olsun (Atv) (2002)

Kripton (Show TV) (2002)

Popstar (Kanal D) (2004)

Turkstar (Kanal D) (2004)

Başka Yerde Yok (Cine 5) (2005)

Stüdyo 4 (Star TV) (2006)

Seray Sever ve Erkekler (Turkmax) (2007)

Sabahın Körü (Atv) (2007)

Her Şey Dahil (Turkmax) (2008)

Yer aldığı video klipler

"Tavla" (Mirkelam) (1995)

"Hovarda" (Emel Müftüoğlu) (1995)

"İçim Yanıyor" (Seray Sever) (2006)

"Yeni Bir Karar" (Seray Sever) (2006)

DİZİLER

Güldüren Cazibe (1998)

Köstebek (1999)

Dadı (2000)

Evdeki Hesap (2000)

Kumkapı Olayı-Üzgünüm (2000)

Ev Hali (2002)

Kurtlar Vadisi (2003)

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Çocuklar Ne Olacak (2004)

Tatil Aşkları (2004)

Ünlüler Çiftliği (2005)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Erkeksen Seyret (2006)

Yalancı Romantik (2009)

Sıkı Dostlar (2009)

+18 (2011)

Küçük Hesaplar (2012)

Yer aldığı filmler

O Şimdi Asker (2002)

Banyo (2005)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008)

Manda Yuvası (2015)

Yer aldığı reklam filmleri

Kilim Mobilya (Televizyon) (2005)

Electroworld (Viral reklam) (2011)

Yer aldığı tiyatro oyunları;

Dolunay Katili (2002)

Sevgili Karım (2004)

Yapımcılığını üstlendiği diziler;

Sen Harikasın (Zodyak Prodüksiyon) (2010)

+18 (Zodyak Prodüksiyon) (2011)

Aşk Kaç Beden Giyer? (Zodyak Prodüksiyon) (2012)