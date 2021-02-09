Seray Sever kimdir? Seray Sever hayatı ve biyografisi! Seray Sever kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Seray Sever, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Seray Sever hakkında merak edilenler. Seray Sever hayatı ve biyografisi. Seray Sever kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seray Sever merak konusu oldu. İşte Seray Sever hakkında merak edilen Seray Sever kimdir, Seray Sever hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERAY SEVER KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Şubat 1973

Kaç yaşında: 47yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

Eğitim

Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

Müzik kariyeri

Şubat 2006 yılında5 şarkılık "Yeni Bir Karar" adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

İş hayatı

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.