Seray Sever kimdir? Seray Sever hayatı ve biyografisi! Seray Sever kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seray Sever kimdir? Seray Sever hayatı ve biyografisi! Seray Sever kaç yaşında, nereli?

09.02.2021 12:24 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:28
Seray Sever kimdir? Seray Sever hayatı ve biyografisi! Seray Sever kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Seray Sever, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Seray Sever hakkında merak edilenler. Seray Sever hayatı ve biyografisi. Seray Sever kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seray Sever merak konusu oldu. İşte Seray Sever hakkında merak edilen Seray Sever kimdir, Seray Sever hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERAY SEVER KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Şubat 1973

Kaç yaşında: 47yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

Eğitim

Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

Müzik kariyeri

Şubat 2006 yılında5 şarkılık "Yeni Bir Karar" adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

İş hayatı

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Angela Merkel Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Buse Varol Burcu Biricik Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ozan Tufan Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seray Sever kimdir? Seray Sever hayatı ve biyografisi! Seray Sever kaç yaşında, nereli?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 12:28:32. #1.15#
title