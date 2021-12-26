Seray Sever ile Eray Sünbül'den müjdeli haber! - Haberler Magazin
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Seray Sever ile Eray Sünbül'den müjdeli haber!

Seray Sever ile Eray Sünbül'den müjdeli haber!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever'in hayali gerçek oldu. Bir süredir Bodrum'da eşinin yanında olan Seray Sever 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekliyor.

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BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) -

Doya Doya Moda programı final yapınca soluğu kocasının yanında alan Seray Sever bir süredir Bodrum'da yaşıyordu. 2018 yılında Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever uzun süredir hayalini kurduğu bebeğina kavuşuyor.

Seray Sever'in hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2. Sayfa'nın özel haberine göre, oyuncu 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekliyor. Seray Sever daha önce yaptığı bir açıklamada "Çocuk istiyorum. Çocuğumun hep mükemmel bir aşkın meyvesi olsun isterdim. O yüzden şimdi istiyorum. Şu an çocuk için özel bir çaba sarfediyoruz. Kız çocuğu hissetmiş Eray. İsmi de Sofya... Ben fırlama bir tip olduğum için seviyorum erkek çocuğunu. Ne gelirse Allah'tan diyorum" demişti.

Seray Sever 2018 yılının nisan ayında 4 yıldır büyük aşk yaşadığı sevgilisi Eray Sünbül ile evlendi. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.

Seray Sever ile Eray Sünbül'den müjdeli haber!

Seray Sever ile Eray Sünbül'den müjdeli haber!

Seray Sever ile Eray Sünbül'den müjdeli haber!

Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile

Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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