Seray Sever ile Eray Sünbül'den müjdeli haber!

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) -

Doya Doya Moda programı final yapınca soluğu kocasının yanında alan Seray Sever bir süredir Bodrum'da yaşıyordu. 2018 yılında Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever uzun süredir hayalini kurduğu bebeğina kavuşuyor.

Seray Sever'in hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2. Sayfa'nın özel haber ine göre, oyuncu 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekliyor. Seray Sever daha önce yaptığı bir açıklamada "Çocuk istiyorum. Çocuğumun hep mükemmel bir aşkın meyvesi olsun isterdim. O yüzden şimdi istiyorum. Şu an çocuk için özel bir çaba sarfediyoruz. Kız çocuğu hissetmiş Eray. İsmi de Sofya... Ben fırlama bir tip olduğum için seviyorum erkek çocuğunu. Ne gelirse Allah'tan diyorum" demişti.

Seray Sever 2018 yılının nisan ayında 4 yıldır büyük aşk yaşadığı sevgilisi Eray Sünbül ile evlendi. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.