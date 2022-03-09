BODRUM, MUĞLA (İHA) - Seray Sever, gözyaşları içerisinde babasına veda etti: "Torununu görmek nasip olmadı"

MUĞLA Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Ünlü oyuncu Seray Sever ise ayakta durmakta zorlandı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever'in Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce korona virüse yakalandı. Sever, durumun ağırlaşması üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

"Gözyaşları içerisinde toprağa verildi"

Eral Tamer Sever'in cenazesi Ortakent Mahallesi'nde bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum Ortakent Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye Seray Sever, ailesi, vatandaşlar katıldı. Güçlükle ayakta duran Seray Sever'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Babasının mezarının yanına gelen Sever babasının mezarının başından ayrılmadı. 2 bebek bekleyen Sever ve ailesinin cenaze töreninde göz yaşları sel oldu.

"Torununu göremedi"

Gözyaşları içerisinde babasına veda eden ve hamileliğinin son döneminde olan ünlü oyuncu Seray Sever, göz yaşları içerisinde babasının torunlarını göremediğini söyleyerek "Her şey çok iyi gidiyordu. İşlerim için İstanbul'da bulunuyordum. Babamın vefat haberini alınca yıkıldım, çok üzgünüm. En çokta maalesef torununu görmek nasip olmadı. Durumu iyiydi, bir anda entübe ettik dediler, sonra acı haberi aldık. Allah herkese benim babam gibi bir baba nasip etsin" diye konuştu.